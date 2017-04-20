Silahlı Kavgada Sokakta Yürüyen Kadın Bacağından Yaralandı

KÜTAHYA'da sokakta tartışmanın ardından kaçan kişiye ateş açan şüphelinin silahından çıkan kurşun, yakındaki markette alış-veriş yapan 44 yaşındaki Aynur Çağımnı'nın bacağına isabet etti. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamaya çalışıyor.



Olay akşam saatlerinde Ali Paşa Mahallesi Karagöz Cami yakınında meydana geldi. Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği görüntülerde kavga eden iki kişiden biri belinden silahını çıkarttı. Bunun üzerine diğer kaşı koşarak kaçmaya çalışırken, şüpheli ise tabanca ile arkasından ateş açtı. Bu kişi yara almadan kaçıp kurtulurken, güvenlik kameralarına yansımayan görüntüde ise tabancadan çıkan kurşun markete alış veriş için yapmakta olan Aynur Çağımnı'nın sol bacağına isabet etti. Yaralanan Çağımnı vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 ambulansıyla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis ekipleri tabancayla ateş ederek Aynur Çağımnı'nın yaralanmasına neden olan şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdürüyor.



- Tahya