Silahlı Kavgada Çocuk Öldü; 5 Kişi Yaralandı

ADANA'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 10 yaşındaki Yusuf Atmaca hayatını kaybetti, 2'si ağır, 5 kişi de yaralandı.



Olay, saat 19.15 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan, aynı sokakta oturan iki ailenin fertleri arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf, birbirlerine tabanca ve av tüfekleriyle ateş açtı. Çatışmada 6 kişi yaralandı. Silah sesleri üzerine bölgeye, aralarında özel harekat timlerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi.



Yaralılar, özel araçlarla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sırtına isabet saçmalarla ağır yarlanan 10 yaşındaki Yusuf Atmaca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.



Polis ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için hastane önünde ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.



- Adana