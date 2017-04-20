Silahlı Kavgada Çocuk Öldü; 5 Kişi Yaralandı (2)

SOKAKTA OYNARKEN VURULMUŞ



Adana'da Can ve Bülbül aileleri arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 10 yaşındaki Yusuf Atmaca'nın olay sırasında sokakta oynadığı belirtildi.



BARIŞ BULUŞMASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ



Geçen Pazar günü henüz bilinmeyen nedenle kavga eden aile bireylerinin, bugün akşam saatlerinde barışmak için toplandıkları öne sürüldü. Ancak yeniden tartışma çıkınca, karşılıklı silahların kullanıldığı kavganın yaşandığı belirlendi.



6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Yaralılardan 43 yaşındaki Hasan Can ile 67 yaşındaki Sabri Bülbül'ün durumlarının ağır olduğu, diğer 4'ünün ise tedavilerinin ardından tarburcu edildiği belirtildi. Tedavisi tamamlanan yaralıların da aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.



Gökhan KESKİNCİ/ADANA,