Silahlı Kavga Olayının Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen 10 kişi adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde olan M.Ç. ve S.Ç. ile isimleri öğrenilemeyen bir grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada isimleri öğrenilemeyen şahıslar yanlarında getirdikleri silahlarla M.Ç. ve S.Ç.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucunda yaralanan M.Ç. ve S.Ç., olay yerinde bulunan bir otomobille özel bir hastaneye kaldırılırken, 2 kişinin yaralanmasına neden olan şahıslar ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.



Hastanede tedavi altına alınan her iki yaralı daha sonra ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olaya karıştığı iddia edilen Z.A., U.Y., S.E., M.A., R.S., S.K., H.A., A.E., R.Ü. ve M.Y. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 şahıs jandarma karakolunda tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN