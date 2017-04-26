Silahlı Kavga: 2 Ölü, 6 Yaralı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi'nde aralarında önceden husumet bulunan 2 aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 8 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Ergani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şevket Kaymaz ve Özkan Şen müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hastanedeki 6 yaralının tedavisi sürüyor.
Olayın ardından 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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