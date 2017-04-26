Silahlı Kavga: 2 Ölü, 6 Yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi'nde aralarında önceden husumet bulunan 2 aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.



Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 8 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Ergani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şevket Kaymaz ve Özkan Şen müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Hastanedeki 6 yaralının tedavisi sürüyor.



Olayın ardından 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.