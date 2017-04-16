Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'da da amca çocukları arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Mehmetçik Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Gümüşkolan aileleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Habip Gümüşkolan, Mehmet Gümüşkolan ve Cumali Gümüşkolan yaralandı.



Yaralılardan Habip ve Mehmet Gümüşkolan olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı Cumali Gümüşkolan Mehmet Akif Devlet Hastanesine sevk edildi.



Habip ve Mehmet Gümüşkolan'ın cenazeleri otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.