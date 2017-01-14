Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Değirmendere Mahallesi'nde R.Y, henüz belirlenemeyen nedenle amcası H.Y. ve kuzenleri M.Y. ve N.Y. (38) ile tartışmaya başladı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.Y, yanındaki av tüfeğiyle amcası ve kuzenlerine ateş etti. Ağır yaralanan amca H.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.



Sağlık ekiplerince Toyotosa Acil Yardım Hastanesine kaldırılan N.Y, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Y'nin ise hayati tehlikesi sürüyor.



Olay yerinden uzaklaşan şüpheli, jandarma ekiplerince kısa sürede olayda kullandığı av tüfeğiyle gözaltına alındı.