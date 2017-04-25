Silahlı Kavga - 2 Kişiyi Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Zonguldak'ta, kavga ettiği 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.



Kavga ettiği Ozan V. ve Levent A'yı silahla yaraladıktan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan Şendoğan P, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.



Uzunmehmet Caddesi'nde, dün, henüz belirlenemeyen bir sebeple kavga ettiği Ozan V. ve Levent A.'yı silahla yaralayan Şendoğan P, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.