Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı - Görgü Tanığının Açıklamaları (5)

Adana Adliyesi yakınlarında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Adliye yakınlarında 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.



Sağlık ekipleri yaralıları kentteki hastanelere götürürken, polis de kavgaya karıştığı öne sürülen 6 şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı.



Polis ekipleri, zanlıların araçlarında av tüfeği ve üzerinde çok sayıda fişek bulunan avcı yeleği ele geçirdi.



Bu arada, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alınan yaralı Hüseyin Denizhan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Çeşitli hastanelere kaldırılan diğer yaralılar Yusuf D, Hasan D, Recep D. ve diğer gruptan Murat D'nin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.



Taraflar dava sonrası kavga etti



Öte yandan, olayın bir silahlı yaralama olayıyla ilgili duruşmadan çıkan tarafların çay bahçesinde karşılaşmaları sonrası tartışmaları üzerine yaşandığı belirtildi.



Yunusoğlu Mahallesi'nde 15 Aralık 2015'te meydana gelen ve sanıkların tutuksuz olarak yargılandıkları silahlı kavgayla ilgili Adana 14. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın bugünkü duruşmasına katılan tarafların, çıkışta adliyede kavga ettiği ve polisin olayı yatıştırdığı öğrenildi.



Adliye dışına çıkan taraflardan birinin yakınlardaki İnönü Parkı'nda bulunan çay bahçesinde oturan karşı tarafla tartıştığı bunun üzerine silahlı çatışmanın yaşandığı bildirildi.



Çevredeki polisler olayın büyümesini engelledi



Tabanca ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgayı parkta bulunan polisler ile adliyede görevli polislerin havaya ateş ederek tarafların daha fazla silah kullanmasını önlediği kaydedildi.



İsminin açıklanmasını istemeyen bir görgü tanığı, silahlı çatışmanın adliye tarafından gelen bir kişinin çay ocağında oturan bazı kişilere "Lan ne bakıyorsun?" demesiyle başladığını iddia etti.



Görgü tanığı, "Bir anda tabanca tüfek çıkartıp birbirlerine ateş ettiler. Çay ocağının önü savaş alanına döndü. Herkes kaçıp bir yere sığındı. Parktaki sivil polisler olmasaydı daha fazla kişi yaralanıp ölebilirdi. Polis erken davranıp olayın büyümesini önledi." dedi.



Çatışma sırasında kaldırımda parke taşı döşeyen işçilerden Hüseyin Akpolat da "Silah seslerini duyunca olay yerine koştum. O sırada polisler olaya müdahale etmişti. Yaralanan bir kişiyi görüp yardımına koştum. Yere düşüyordu, kucakladım." şeklinde konuştu.



Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.