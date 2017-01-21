Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Adana'da kavga eden üç kişiden biri hayatını kaybetti, ikisi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ferdi Ç. ve Ahmet B'nin, Özkan Tatlı'nın kaldığı merkez Çukurova ilçesi Yenibaraj Mahallesi 68021 Sokak'taki eve gelmelerinin ardından bu kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tatlı, "zırh" adı verilen kesici aletle Ferdi Ç. ve Ahmet B'yi yaraladı. Ahmet B. de yanında getirdiği tabancayla Tatlı'ya ateş etti.



Yaralılardan Ferdi Ç. ve Ahmet B, kendi otomobilleriyle Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Özkan Tatlı ise 112 Acil Servis ekiplerince Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tatlı, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



İlk müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet B'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.



Kolundan yaralanan ve tedavisi tamamlanan Ferdi Ç. ise ifadesinin alınması amacıyla Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.