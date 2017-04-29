Silahlı Çatışmayla İlgili Gözaltına Alınan 10 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde meydana gelen silahlı çatışma sonrası gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.



1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Nakliyeciler Sitesinde iki grup arasında silahlı çatışma çıkmış, çıkan bir çatışmada bir lise öğrencisi hayatını kaybederken 6 kişi yaralanmıştı. Çatışma sonrasında araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri konuyla ilgili 10 kişi gözaltına almıştı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporunun sonrasında adliyeye sevk edildi. - SAKARYA