Silahlı çatışmanın ortasında kalan lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazında aile yakınları saldırganlara tepkilerine dile getirdi

Hayatını kaybeden gencin amcası Tünay Ayhan:

"Düğünüme gelecekti, ben onun cenazesine geldim"



SAKARYA - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Nakliyeciler Sitesinde çıkan silahlı çatışma sonucunda, çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki lise öğrencisi Diyar Ayhan gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı sonrasında aile yakınları saldırganların bir an önce yakalanmasını istedi.

Arifiye ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan Nakliyeciler Sitesinde bir iş yeri yaklaşık 20 kişinin silahlı saldırısına uğramış, iş yerinden çıkan kişiler ile saldırganlar arasında silahlı çatışma çıkmıştı. Ümit Erdal Meslek Lisesi ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan 15 yaşındaki Diyar Ayhan, öğle tatiline çıkarak yemek yemek için Nakliyeciler Sitesi içerisinde bulunan lokantaya gitmek istedi. Çıkan silahlı çatışma sonrası, çatışmanın ortasında kalarak vurulan Diyar Ayhan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılmış, Ayhan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Talihsiz gencin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilerek otopsi yapıldıktan sonra, Erenler ilçesi Tepekum Mahallesindeki evine getirildi. Burada alınan helallik sonrasında Diyar Ayhan'ın cenaze namazı, ikindi namazı öncesi Erenler ilçesi Bahçeli Caminde kılındı. Cenaze namazına aile yakınları, okul arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı.

Kılınan cenaze namazı sonrasında Diyar Ayhan'ın amcası Tünay Ayhan, "Benim düğünüme gelecekti, ben onun cenazesine geldim. Katillerin bir an önce yakalanmasını istiyoruz, bunu Diyarımıza yapanların Allah bin bir türlü belasını versin" diyerek tepkilerini dile getirdi. Ayhan'ın cenazesi Emirdağ Mezarlığına defnedildi.