Silahlı Çatışmada Hayatını Kaybeden Lise Öğrencisi Diyar Okulunda Anıldı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Nakliyeciler Sitesinde çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden lise öğrencisi Diyar Ayhan için okulunda anma töreni düzenlendi. Sınıf arkadaşı Türker Çetinkalan, olayın yaşandığı gün Diyar ile birlikte olduğunu söyleyerek o anları anlattı.



Arifiye ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında bulunan Nakliyeciler Sitesinde bir iş yeri yaklaşık 20 kişinin silahlı saldırısına uğramış, iş yerinden çıkan kişiler ile saldırganlar arasında silahlı çatışma çıkmıştı. Ümit Erdal Meslek Lisesi ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan 15 yaşındaki Diyar Ayhan, öğle tatiline çıkarak arkadaşlarıyla birlikte yemek yemek için Nakliyeciler Sitesi içerisinde bulunan lokantaya gitmek istedi. Çıkan silahlı çatışma sonrası, çatışmanın ortasında kalarak vurulan Diyar Ayhan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılmış, Ayhan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Ayhan'ın cenazesi dün Erenler ilçesi Bahçeli Caminde kılınan cenaze namazı sonrasında Emirdağ Mezarlığına defnedilmişti. Ümit Erdal Meslek Lisesi ve Teknik Anadolu Lisesinde bugün sabah saatlerinde Diyar Ayhan için 9-B sınıfında bir anma töreni düzenlendi. Ayhan'ın arkadaşları tarafından sırasına çiçek bırakıldı.



"Diyar sevilen bir kişiydi"



Yaşanan talihsiz olay sonrasında 9-B sınıfında düzenlenen anma töreninde sınıf arkadaşlarının üzgün olduğu görüldü. Sınıf arkadaşı Muharrem Tay, "Diyar'ı bir seneden beri tanıyorum. Bu sene okulumuza geldi, çok iyi bir insandı. Vurulmadan bir önceki gün derslerden konuşuyorduk, performans ödevlerimizden konuşuyorduk. O günde vuruldu" dedi. Sınıf arkadaşı Hamza Cengiz ise, "Diyar çok iyi bir çocuktu. Her şeye bir tepkisi vardı yani bizim yanımızda durup, bizi savunurdu. Erenlerspor'da play-offa çıkmışlardı. Onun sevincini gelip okulda anlatıyordu bize. Hayali futbolcu olmaktı, bildiğim kadarıyla bana öyle anlatıyordu. Sorulan sorulara hep kalkardı, öğretmenleri de kendini çok seviyordu" diye konuştu.



"Hayali futbolcu olmaktı"



Diyar'ı iki senedir tanıdığını ve vurulduğu günde beraber olduklarını söyleyen sınıf arkadaşı Türker Çetinkalan, "Diyar'ı iki senedir tanıyordum aynı mahalledendik. Çoğu zaman beraberdik. Vurulduğu günde beraberdik, dört arkadaş okuldan çıkıp lokantaya yemek yemeye gidiyorduk. Ben önden gidiyordum, onlar üç kişi arkadaydı. Ben lokantaya girdim sonra silah sesleri, çatışma başladı hemen. Diyar kaçamadı diğer iki arkadaşım kaçtı çatışmadan. Kaleciliği çok seviyordu, U16'da oynuyordu Erenlerspor'da. Sınıfta herkesle arası iyiydi, kimseyle kötü bir olayı yoktu. Herkes onu severdi, oda herkesi severdi, hocalarımızda severdi. Dersleri de iyiydi. Çok şaşırdık, biz dersteydik yoklama alındığı zaman fark ettik biz, aradık telefonunu açmadı. Sonrasında okula polisler geldi öyle öğrendik vurulduğunu. Vurulduktan sonra okula gelen polisler bir arkadaşımızı götürdü Diyar'ı teşhis etmek için. Olaydan sonraki günde okulca Diyar'ın evine gittik, ailesini ziyarete. Herkes çok şaşkındı, hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Çok üzüldük yani nasıl anlatayım, bir şey diyemiyorum" ifadelerini kullandı.



"Amacım çocukları sporla birleştirmek"



Hayatını kaybeden Diyar Ayhan'ın uygulama sınavındaki 'Geleceğe Dair Planlarınız' sınav sorusuna verdiği cevaplar ise şaşırttı. Diyar verdiği cevaplarda, "Birçok insanın geleceğe doğru birçok planları vardır. Bu planlar ya kişisel yada çevredeki insanlarıda bu plana dahil eder. Her insan gibi benimde planlarım var. Benim birçok planım var. Bu planlarımın arasında en büyüğü gidebildiğim kadar şehirlere gidebilmek. Orada bulunan çocukları sporla tanıştırmak, onlara televizyon, telefon, bilgisayar vb. şeylerden kurtarmak için sporla yine birleştirmek olacak. Planım için bir bütçe hazırlıyorum. İnşallah umduğumu bulurum" belirtti. - SAKARYA