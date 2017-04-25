Silahla Yunusları Vuran Balıkçılar Profesöre Yakalandı

ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi Filyos Beldesi'de doğa ve kuş fotoğrafları çeken Prof. Dr. Mustafa Sözen, sahilde silahla vurulmuş 6 yunus ölüsü gördü. Prof. Dr. Sözen, ölü yunuslarla birlikte onları vurduğu ileri sürülen balıkçıları ellerinde silahla fotoğraflayıp Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Fotoğrafları inceleyen müdürlük soruşturma başlattı.



Kuş türleriyle ilgili çalışmalar yapan Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, kuş cenneti Filyos'ta kuş fotoğrafı çekerken sahilden gelen silah seslerini duydu. Prof. Dr. Sözen ve arkadaşları sahile gittiklerinde silahla vurulmuş 6 yunusla karşılaştı. Prof. Dr. Sözen bazıları sahile vuran, bazıları suyun yüzeyindeki ölü yunusların fotoğraflarını çekti. Yunuslardaki saçma yaralarını yakın plan çeken Prof. Dr. Sözen, aynı zamanda yunusları vurduğu ileri sürülen balıkçıları da ellerinde silahla fotoğrafladı. Prof. Dr. Sözen, bu fotoğrafları Orman ve Su İşleri Müdürlüğü'ne teslim ederek ihbarda bulundu.



Fotoğrafları inceleyen Orman ve Su İşleri Müdürlüğü soruşturma başlmattı. Müdürlük yetkilileri, yapılacak incelemenin ardından yunusları vuran kişiler hakkında cezai işlem uygulanacağını söyledi.



'AĞLARDAKİ BALIKLARI ALDIKLARI İÇİN BALIKÇILAR SEVMEZ'



Prof. Dr. Sözen, yunusların, beslendiği balıkların peşinden bu dönemlerde sahile geldiklerini belirterek şunları söyledi:



"Beslenmek için bu dönemde kıyılara çok yaklaşıyorlar. Bunlar balıklarla beslendikleri için balıkçıların attıkları ağlardaki balıkları da alıyorlar. Bu yüzden balıkçılar bunları pek sevmezler. Filyos'ta kuş fotoğrafları çekerken denizden silah sesleri geliyordu. Daha sonrasında bazı balıkçıların teknelerden silahlarla indiklerini gördük. O sırada sahile vurmuş, silahla vurularak ölmüş yunuslar tespit ettik."



'AVLANMALARI YASAK'



Yunusların koruma altında ve avlanmaları yasak olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Mustafa Sözen şöyle devam etti:



"Muhtemelen ağlara da zarar verdikleri için balıkçılar kızgınlıkla bunları öldürmeyi tercih ediyor. Bunların öldürülmesi yasak. Bu yunusların kıyıya gelme dönemleri sadece bu dönem. Birkaç hafta sürer. Denizi onlarla paylaşıp, onlarla barış içinde geçirmenin yollarını planlarını bulmak zorundayız. Onları öldürmekle mücadele etmek mümkün değil. Onların evine girip, önlerinden balığını alıp onları öldürmek çok insani bir yaklaşım değil."



- Zonguldak