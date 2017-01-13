Silahla Yaralamaya Gözaltı

Samsun'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen genç, polis tarafından gözaltına alındı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde 6 gün önce meydana gelmişti. 26 yaşındaki S.Ö.'nün (26) evinin kapısına tabancayla 5 el ateş açılmış, tabancadan çıkan kurşunlardan biri de kapıyı delip evde bulunan S.Ö.'nün sol bacak baldırına isabet ederek yaralanmasına sebep olmuştu. Söz konusu olayla ilgili daha önce 2 kişi yakalanıp adliyeye sevk edilip serbest bırakılmıştı.



Olayda silahı kullandığı iddia edilen S.P.(25), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakandı. S.P.'nin ayrıca bir kişiyi silahla tehdit suçundan arandığı ileri sürüldü. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenilen S.P., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN