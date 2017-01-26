Silahla Yaralama

Gaziantep'te kendisinden ayrılan imam nikahlı eşiyle barışmaya giden kişi, arkadaşını ve eşinin dayısını tabancayla yaraladı.



Merkez Şahinbey ilçesinde iddiaya göre Müslüm Ö. kendisinden kısa süre önce ayrılan imam nikahlı eşi Seda S. ile barışmak için arkadaşı Ekrem A. ile Kolejtepe Mahallesi 8'inci sokaktaki evine gitti.



Müslüm Ö. ile evdekiler arasında kısa süre sonra çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Müslüm Ö, tarafları barıştırmak isteyen arkadaşı Ekrem A. ve eşinin dayısı Erol T'yi silahla yaraladı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ekrem A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Müslüm Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.