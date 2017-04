Silahla Vurulan Yunuslar Bulunamadı, Balıkçılar Serbest Kaldı

ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi Filyos Beldesi'nde Prof. Dr. Mustafa Sözen'in sahilde silahla vurulduğunu fotoğraf çekerek belgelediği ölü yunuslar bulunamadı. Prof. Dr. Sözen'in ellerinde silahla fotoğraflarını çektiği balıkçılar H.T. ve A.D., gözaltına alındıktan sonra ifadeleri alınarak delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.



Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, geçen hafta Filyos Beldesi'nde kuş fotoğrafı çekerken silah sesi üzerine gittiği sahilde, silahla vurulmuş ölü yunuslarla karşılaştı. Sözen, bazıları suyun yüzeyinde, bazıları kıyıya vuran 6 ölü yunus ile onları vurduğu ileri sürülen balıkçıları ellerinde silahla fotoğrafladı ve Orman Su İşleri Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.



SİLAHLA VURULAN YUNUSLAR BULUNAMADI



Orman Su İşleri Müdürlüğü'nün durumu bildirdiği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi, Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ve Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri bölgede inceleme yaptı. Ancak bölgede Prof. Dr. Sözen'in fotoğraflarını çektiği ölü yunuslar bulunamadı. Bölgedeki balıkçı barınağında yarı baygın bir yunus ile çok önce ölen ve çürümeye yüz tutmuş bir yunus belirlendi. Canlı olan yunus kıyıdan denize doğru çekilerek yüzmesi sağlandı.



GÖZALTINA ALINAN 2 BALIKÇI SERBEST



Öte yandan Çaycuma Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Prof. Dr. Sözen'in çektiği fotoğraflarda tespit edilen elleri silahlı balıkçılar 64 yaşındaki H.T. ve 47 yaşındaki A.D. jandarma tarafından gözaltına alındı. H.T. ve A.D., yunusları vurmadıklarını ileri sürerek suçlamayı kabul etmedi. Silahla vurulan yunusların da bulunamaması üzerine balıkçılar delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.



KAYMAKAM: SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR



Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, fotoğraflardan bakılarak iki kişinin gözaltına alındığını ve durumun savcılığa intikal ettiğini belirterek, "İki kişi delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Kağıt üzerinde ispatlanmış herhangi bir şey yok. Çünkü ortada da kurşunlanmış ölü yunuslar bulunamadı. Ancak, soruşturma devam ediyor" dedi.



PROF. DR. SÖZEN: 17 YILDIR ÖLÜ YUNUSLARLA KARŞILAŞIYORUM



Prof. Dr. Sözen ise 17 yıldır Zonguldak'ta olduğunu ve her sene bu şekilde kıyıya vurmuş ölü yunuslarla karşılaştığını söyleyerek, "Her sene balıkçılar vurabildikleri kadar yunus vuruyor. Bu konuda ne Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ne de Doğa ve Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü bir şey yapmadı. Balıkçıların silahla teknelere girmeleri kesinlikle yasaklanmalı. Bu konu ile ilgilenen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, bu zamana kadar yunus ölümleriyle ilgili ne tür çalışma yaptı. Elemanlarını bu konuda eğitsinler, çalışma yapsınlar. Biz silahla vurulmuş ölü yunusları tespit ettik. Bu basında yer alınca araştırma yapıyorlar" dedi.



