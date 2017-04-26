Silahla Para Tahsili Yapan Çete Çökertildi

Denizli'de, iş adamı Nedim A.'nın silahla vurulması olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, silahla para tahsili yapan 14 kişilik çete çökertildi. Çete üyeleri, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iş adamı Nedim A.'nın silahla vurulması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, sahte plakalı araçlarla para tahsilatı yapan ve Denizli'de iş adamı olan M.E.'nin lideri olduğu ileri sürülen çeteyi çökertti. Ekipler soruşturma kapsamında yaptığı çalışmada, İstanbul, Sakarya ve Ankara'dan gelerek, silahla zorla para toplayan ve daha önce 'silahlı suç örgütü kurmak, ateşli silahla kasten yaralama ve nitelikli yağma ve sahtecilik' suçları bulunan 5 kişiyi, yaklaşık 6 aylık teknik takibin ardından tespit etti.



Soruşturma kapsamında teknik takibi genişleten ekipler, 3 kişiyi daha tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet sahte plakalı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Tutuklananların ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren polis, çete lideri olduğu ileri sürülen şahsın, İzmir, Kocaeli, Sakarya, İstanbul ve Ankara'dan para karşılığında adamlar getirdiğini tespit edildi. Polis ekipleri, çeteye çıkar sağlamak amacıyla azmettirici ve lider olduğu ileri sürülen kişinin, izini kaybettirmek ve şüphe çekmemek için motosikletli kişilere para vererek tehdit, zorla ve korkutarak, iş adamlarından para tahsil ettiğini belirledi.



Yapılan takip ve çalışmaların ardından KOM ekipleri, 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında örgüt lideri olduğu ileri sürülen M.E. ve 10 şüpheli olmak üzere toplam 11 kişi daha gözaltına alındı. Operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 62 adet fişek ve 2 tane bıçak ele geçirildi.



Gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından "haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla silahlı suç örgütü kurmak" suçunda mahkemeye sevk edildi. - DENİZLİ