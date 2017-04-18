Silahla Oynarken Ağabeyini Vurdu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tüfekle oynayan 12 yaşındaki kardeşinin elindeki silahın ateş alması sonucu vurulan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.



Olay Çamköy Mahallesi, Küllü İsmail Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. İddialara göre; Çamköy Ortaokulu öğrencisi Tayyip S. (14) ve T.S. (12) kardeşler ile küçük kardeşleri F.S. (3) ile birlikte evin salonunda oyun oynamaya başladı. Oyun sırasında kanepenin yanında bulunan babaları Bayram S.'ye ait av tüfeğini kılıfından çıkaran Tayyip ve T.S., tüfekle oynamaya başladılar. T.S., boş sandığı tüfeğin tetiğine bastı. Tüfekten çıkan kurşun, karşısında duran ağabeyi Tayyip S.'nin başına isabet etti. 14 yaşındaki çocuk, kanlar içinde yere düşerken, silah sesini duyan çevre sakinleri T.S. ve F.S'yi kapı önünde ağlarken gördüler. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, yaptığı müdahalelere rağmen Tayyip S.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.



Olay sırasında komşularına ait serada çalışan anne Cemile S., oğlunun ölüm haberini alınca sinir krizleri geçirdi. Fethiye Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Tayyip S.'nin cenazesi otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Olay ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA