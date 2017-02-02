Silahını Temizlerken Kendini Vurdu

Şanlıurfa'da silahını temizlerken kazayla kendini vurduğu iddia edilen genç hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre, Karaköprü ilçesi Aşık köyünde iddiaya göre D.Ç. (22), silahını temizlediği sırada kazayla kendini yaraladı. Karnından vurulan genç, ağır yaralı olarak yakınlarının yardımıyla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen genç ameliyata alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA