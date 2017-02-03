Silahını Temizlerken Kazara Kendini Vurduğu İddiası

Şanlıurfa'da silahını temizlerken kazara kendini vurduğu öne sürülen genç ağır yaralandı.



İddiaya göre, merkez Karaköprü ilçesinin Aşık Mahallesi'nde ikamet eden 23 yaşındaki Deniz Çelik'in temizlemeye çalıştığı tüfek ateş aldı.



Saçmaların karın, bağırsak ve böbreklerine isabet etmesi sonucu ağır yaralan Çelik, 112 Acil Servis ekibince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yoğun bakıma alınan Çelik'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.