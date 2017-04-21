Silah Kuşanan Kadir Doğulu'yu Görenler İlk Bakışta Tanıyamadı
Kadir Doğulu'nun atış poligonunda elinde silahla çektirdiği fotoğrafı görenler, ünlü oyuncuyu tanımakta güçlük çekti.
Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, atış poligonuna gitti. Eline aldığı uzun namlulu silahla atış yaparken çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
TANIMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİLDİ
Son zamanlarda sakal bırakan ve yeni tarzıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Kadir Doğulu, şapka ve gözlük takan ünlü oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti.
İşte Kadir Doğulu'nun Instagram paylaşımı:
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