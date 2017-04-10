Silah Kazası Sonucu Askerin Şehit Olması
Şırnak'ın Beytüşşebap Mezra Karakolu'nda silah kazası sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı Mehmet Karatut'un cenazesi, memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde defnedildi.
Şırnak'ın Beytüşşebap Mezra Karakolu'nda silah kazası sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı Mehmet Karatut'un cenazesi, memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde defnedildi.
Askeri kargo uçağıyla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen Karatut'un cenazesi, konvoy eşliğinde Bafra ilçesindeki baba evine götürüldü.
Helallik alınmasından sonra şehidin naaşı, Balıklar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen askeri törenin ardından şehit Karatut'un cenazesi, şehitlikte toprağa verildi.
Cenaze törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şehidin babası Hasan Karatut ile yakınlarına başsağlığı diledi.
Törene, Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Samsun milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Hasan Basri Kurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.