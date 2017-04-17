Silah Bırakan Eta Dağılmıyor
Fransa ve İspanya topraklarındaki Bask bölgesinin bağımsızlığı için yürüttüğü 40 yıllık mücadelenin ardından silah bırakan ETA, dağılmayı düşünmüyor.
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