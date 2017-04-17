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Silah Bırakan Eta Dağılmıyor
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Silah Bırakan Eta Dağılmıyor

Fransa ve İspanya topraklarındaki Bask bölgesinin bağımsızlığı için yürüttüğü 40 yıllık mücadelenin ardından silah bırakan ETA, dağılmayı düşünmüyor.

Silah Bırakan Eta Dağılmıyor

Fransa ve İspanya topraklarındaki Bask bölgesinin bağımsızlığı için yürüttüğü 40 yıllık mücadelenin ardından silah bırakan ETA, dağılmayı düşünmüyor.

Kaynak: Dunya.com

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İspanya, Fransa, Eta, Tabanca, Silah