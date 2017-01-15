Silah Arkadaşları Şehit Piyade Uzman Çavuş Yalçın'ın Kabrini Ziyaret Etti

Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı sırasında El Bab kentinde DEAŞ'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın silah arkadaşları şehidin kabrini ziyaret etti.



İstanbul'dan Tokat'ın Erbaa ilçesine gelen Şehit Piyade Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın silah arkadaşları Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesindeki evine giderek şehidin annesi Asuman Şerbetçi'yi ziyaret etti. Ardından ilçe şehitliğine geçen şehidin silah arkadaşları Ali Sezai Yalçın'ın kabrini ziyaret etti. Şehit'in arkadaşları kabrinin başında dualar etti ve gözyaşlarına hakim olamadılar.



Ziyarette şehidin silah arkadaşlarına seslenen Şehit Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın komutanı Uzman Çavuş Fatih Genç her zaman ziyaret etmelerini, unutmamalarını istedi. Genç, "Her zaman gelin Allah'ın izniyle. Bekleyecektir, umacaktır. Sakın unutmayın. Gelin, mutlaka gelin ziyaret edin. Annesini de ziyaret edin. Kendisini de ziyaret edin" dedi. - TOKAT