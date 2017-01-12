Silah Arkadaşları, El Bab Şehidinin Başında Çatışmanın Ortasında Nöbet Tuttular

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda 7 Ocak'ta Kahramanmaraşlı Astsubay Osman Açıkgöz şehit düşmüştü. Bu haberin ardından gelen bir fotoğraf karesi ise herkesi ağlattı.

ÇATIŞMA DEVAM EDİYORDU

Çatışma sürdüğü için şehidin Türkiye'ye nakli mümkün olmamıştı. Üzeri bayrakla örtülen naaşın başında silah arkadaşları son görev olarak şehit nöbeti tuttu. Çatışma durunca da şehit Gaziantep'e götürüldü.

İşte o kare:



2 BİN YILLIK ORDU GELENEĞİ

Fotoğrafı yorumlayan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, bu nöbetin 2 bin yıllık ordu geleneğinin bir parçası olduğunu söyledi ve şu bilgileri paylaştı:

"Şehidimiz uyku tulumunun içine konmuş, buna kamuflaj kefeni denir. Kamuflaj kefeni ise yattığı dağ matının üzerine konmuş. Şehit nöbetini en yakın arkadaş tutar. Genelde bu body'si olur. Nakil gerçekleşinceye kadar hazır olda bekler. Zaten fotoğrafa da baktığımızda nöbet tutan arkadaşının kamuflajında çamur var. Demek ki cepheden, çatışmadan gelmiş." (Kaynak: Posta)