Sıla Şiir Kitabı Yazıyor!

Uzun zamandır sessizliğini koruyan Sıla; "Geçtiğimiz yıl perişan bir yıldı. Çok kaybımız oldu. İnşallah yarın daha iyi olur" diyerek temennilerini anlatan sanatçı, Yasemin Şefik'in sorularını samimiyetle ve eğlenceli üslubu ile cevapladı.

YENİ KLİP ŞARISI; YAN BENİMLE

Arka arkaya verdiği konserlerle şu anda müzik severlerle buluşan Sıla, "Yan Benimle" şarkısı için kamera karşısına geçeceğinin müjdesini de verdi.

SILA RESTAURANT AÇACAK!

Yemek yapmayı çok sevdiğini anlatan Sıla, Yasemin Şefik'in "Ne kadar çok restaurant açacak kadar mı?" sorusu üzerine;

"Acaip bir mutfak tutkum var. Yemek pişirmeyi çok seviyorum. Hayal gibi şu an ama restaurant açmak istiyorum. Bu kadar iş yoğunluğunda mümkün değil, ama sadece hayal de değil." dedi.

SILA ŞİİR KİTABI ÇIKARIYOR!

Şarkılarıyla müzik severlerin beğenesini her daim toplayan Sıla, yakın zamanda bir de kitap yayımlayacak. Yasemin Şefik'in "Şiir yazıyorsun ama kitap olarak karşımıza çıkacak mı" sourus üzerine;

"Şiir kitabı geliyor. Yolda...Tam tarih veremem baya bir uğraşıyorum. Son bir senede yazdıklarım. Şarkı söylediğim yaşı hatırlıyorum ama şiir yazdığım yaşı hatırlamıyorum. Şiir çırılçıplak bir şey. Kaçak göçek bir hayat zaten benlik bir şey değil. Çok da kıvırabilecek biri de olmadım." açıklamasını yaptı.