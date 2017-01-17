Sıla: Onno Tunç Olmasaydı, Sahnede Olmazdık

'Heybeden Şarkılar' konserleri kapsamında dün İstanbul'daki Maslak Tim Show Center'da müzikseverlerle buluşan Sıla, 9 yıllık müzik kariyerinde yayımladığı 6 albümdeki şarkıların yanı sıra birçok sürpriz eseri de yorumladı. Konserin açılışını "Kenar Süsü" şarkısıyla yapan Sıla, ilk 5 şarkıyı yalnızca Efe Bahadır'ın gitarı eşliğinde seslendirdi.

Daha sonra dinleyicilere seslenen sanatçı, "Çaldığımız konserlerden farklı bir şey burada yaptığımız. Bireysel bir yolculuk ile başlıyorsunuz, sonra çoğalıyorsunuz. Biz Efe Bahadır ile beraber önce ikiledik. Sonra bir takım yol arkadaşlarımız eklendi bize. Müzik çok 'rağmen' yapılan bir şey. Sanat da öyle. Sesten, vuruştan, tuştan, en çok da candan ve yürekten olduğu zaman hepimizi eşitliyor. Bu akşam da aslında eşitlenelim diye buradayız. Epeydir çalmadığımız, özlediğimiz şarkılar vardı. 'Neden böyle birşey yapmıyoruz ki?' diyerek bu konserleri yapmaya karar verdik. Bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz" ifadesini kullanırken, uzun süre alkış aldı.

Sıla, bu konuşmasının ardından tüm müzisyen arkadaşlarını tek tek sahneye davet etti.

"AŞK" DEĞİL "DOSTLUK" ŞARKISIYMIŞ

Konserinin ilk yarısında, sözü ve bestesi kendisine ait olan "Dağınık Yatak" ve "Gönlümün Efendisi" şarkılarını da ilk kez sahnede seslendiren Sıla, "İnşallah" şarkısının hikayesini de ilk kez bu konserde dinleyicilerle paylaştı. Sıla, "İnşallah" şarkısının hep aşk şarkısı zannedildiğini ama aslında bir dostluk şarkısı olduğunu belirterek, "Efe Bahadır ile ilk albümü hazırlarken bir gün stüdyodan çıkmışız, ikimiz de yeni ayrılmışız, çok üzgünüz. Sahilde yürürken bir yandan da dertleşiyoruz. Yürürken bir anda şarkının nakaratı çıktı. Sonra ben eve gidince dayanamadım şarkıyı yazdım. Bizim de böyle hikayelerimiz var. Bunların hepsi sonra şarkı oluyor işte" diye konuştu.

Yine bir ilki bu konserde gerçekleştiren ünlü sanatçı, Riff Cohen'in Fransızca seslendirdiği "Helas" şarkısını da kendi yorumuyla sahneye taşıdı. Konserinin ikinci yarısını "Vaveyla" albümünün şarkılarıyla açan Sıla, bir ara sahneyi çelloda kendisine eşlik eden Rubato grubunun vokalisti Özer Arkun'a bıraktı. Özer Arkun'un, "Hoşgeldin" yorumu seyirciden uzun süre alkış aldı. Ardından sevilen şarkılarıyla konserine devam eden Sıla, Erol Evgin'in "Altın Düetler" albümünde seslendirdiği ve kısa süre önce klibi çekilen "Ateşle Oynama" düetini, geri vokallerde kendisine eşlik eden Dünya Kızılçay ile birlikte seslendirdi.

SILA'DAN ONNO TUNÇ ANISINA ŞARKI

Konserin en duygu yüklü anlarından biri de, Sıla'nın 1996 yılında hayatını kaybeden efsane müzisyen Onno Tunç'u 21. ölüm yıl dönümünde anması oldu. "Bugün Onno Tunç'un ölüm yıldönümü. O olmasaydı belki bizler de sahnede olamazdık. Bir selam göndermek istiyorum. Onun saygın ve kıymetli hatırasına da yine onun bir bestesini seslendirmek isteriz" sözlerinin ardından "Sen Ağlama" şarkısını seslendiren Sıla, kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere duygu dolu dakikalar yaşattı.

Geri vokallerde Dünya Kızılçay, Sibel Gürsoy ve Tuba Önal, tuşlu çalgılarda Burak Erkul, keman ve udda Semih Çelikel, davulda Alp Türeci, bas gitarda Cudi Genç, çelloda Özer Arkun, perküsyonda Cengiz Ercümen ile Murat Yeter ve gitarda da Efe Bahadır'ın Sıla'ya eşlik ettiği konserde, tüm müzisyenler Levon Kordonciyan imzalı özel smokinlerle sahne aldı.

Üç farklı kostüm ile sahne alan ve üç saat boyunca sahnede kalan Sıla, konserinin kapanışını "Mürekkep" albümünün sevilen şarkısı "Afitap" ile yaptı.