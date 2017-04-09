Sıla'dan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde "Heybeden Şarkılar" Rüzgarı...



Türk pop müziğinin başarılı kadın vokallerinden Sıla Gencoğlu, hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 9 Mart'ta sahne alacak olan Sıla, kendi şarkılarının yanı sıra geçmişten bugüne heybesinde biriktirdiği efsane şarkılarla sevenlerine yine unutulmaz bir gece yaşatacak.



Sıla'dan Mesaj



"Kariyer dokuz sene, konser iki saat. Seslendirmek isteyip vakit darlığından söylenmemiş onlarca şarkı var. Hem kendime ait şarkılar hem de bugüne kadar yorumlamak istediğim bir çok sürpriz eser. Yoruldum, gözlerine teslimim, Bodrum'un suları, zor sevdiğimden ve heybede birikmiş daha bir çok şarkı. 9 Mart'ta Heybeden Şarkılar ile alışılagelmiş Sıla konser repertuarı dışında bir seçki ile buluşmak üzere.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi



Mekan Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 1087



Başlangıç Saati : 09.04.2017 21: 30: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 23: 30: 00



Kategori : Sıla Heybeden Şarkılar



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır