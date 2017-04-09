Sıla Heybeden Şarkılar

Sıla'dan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde "Heybeden Şarkılar" Rüzgarı...Türk pop müziğinin başarılı kadın vokallerinden Sıla Gencoğlu, hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Sıla Heybeden Şarkılar

Sıla'dan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde "Heybeden Şarkılar" Rüzgarı...

Türk pop müziğinin başarılı kadın vokallerinden Sıla Gencoğlu, hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 9 Mart'ta sahne alacak olan Sıla, kendi şarkılarının yanı sıra geçmişten bugüne heybesinde biriktirdiği efsane şarkılarla sevenlerine yine unutulmaz bir gece yaşatacak.

Sıla'dan Mesaj

"Kariyer dokuz sene, konser iki saat. Seslendirmek isteyip vakit darlığından söylenmemiş onlarca şarkı var. Hem kendime ait şarkılar hem de bugüne kadar yorumlamak istediğim bir çok sürpriz eser. Yoruldum, gözlerine teslimim, Bodrum'un suları, zor sevdiğimden ve heybede birikmiş daha bir çok şarkı. 9 Mart'ta Heybeden Şarkılar ile alışılagelmiş Sıla konser repertuarı dışında bir seçki ile buluşmak üzere.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

Mekan Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 1087

Başlangıç Saati : 09.04.2017 21: 30: 00

Bitiş Saati : 09.04.2017 23: 30: 00

Kategori : Sıla Heybeden Şarkılar

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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