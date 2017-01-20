Sıla'dan Maslak TİM Show Center'da "Heybeden Şarkılar" Rüzgarı



Türk pop müziğinin başarılı kadın vokallerinden Sıla Gencoğlu, İstanbullu hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 13-14-20-21 Ocak'ta Maslak TİM Show Center'da sahne alacak olan Sıla, kendi şarkılarının yanı sıra geçmişten bugüne heybesinde biriktirdiği efsane şarkılarla sevenlerine yine unutulmaz bir gece yaşatacak.



Sıla'dan Mesaj



"Kariyer dokuz sene, konser iki saat. Seslendirmek isteyip vakit darlığından söylenmemiş onlarca şarkı var. Hem kendime ait şarkılar hem de bugüne kadar yorumlamak istediğim bir çok sürpriz eser. Yoruldum, gözlerine teslimim, Bodrum'un suları, zor sevdiğimden ve heybede birikmiş daha bir çok şarkı. 13-14-20-21 Ocak Maslak TİM Show Center'da Heybeden Şarkılar ile alışılagelmiş Sıla konser repertuarı dışında bir seçki ile buluşmak üzere.