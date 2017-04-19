Sikorsky S-70 Helikopterleri 26 Yılda 22 Kez Kaza Yaptı

Türkiye'de yaşanan Sikorsky S-70 kazalarında toplam 124 kişi hayatını kaybederken, 65 kişi de yaralandı.



26 yıl önce Türkiye'de özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Sikorsky S-70'ler, ilk kazasını 1993 yılında Tunceli'de yüksek gelirim tellerine çarparak yaptı ve 3 subay şehit oldu. Sikorsky S-70, son kazasını da yine Tunceli'de yaptı ve bir hakim olmak üzere toplam 12 kişi şehit oldu.



Türkiye'de sayısız operasyonda kullanılan ve en dikkat çeken özellikleri yüksek irtifada taşıma gücü, çevikliği ve yeni nesil sistemler ile uyumlu olması olan Sikorsky S-70 kazalarında toplam 124 kişi hayatını kaybederken, 65 kişi de yaralandı. Türkiye'de meydana gelen Sikorsky S-70 kazalarından bazıları şöyle:



10 Ağustos 1993: Tunceli'de Jandarma Genel Komutanlığına ait askeri helikopter, görev uçuşu sırasında yüksek gerilim hattına çarparak düştü. Kazada üç subay şehit oldu.



14 Eylül 1994: Pülümür ilçesinden Tunceli'ye görev dönüşü sırasında teknik bir arıza sebebiyle şehir merkezine düşen askeri helikopterde Tunceli Piyade Alay Komutanı Albay Suat Karadağ ve beraberindeki 2 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.



12 Ocak 1995: Diyarbakır'ın Hani ilçesi Gaztepe bölgesine operasyona giden Jandarmaya ait Sikorsky, iniş yapmaya çalışırken kontrolden çıkarak düştü. Kazada biri albay 6 asker şehit oldu.



15 Şubat 1996: Marmaris Aksaz Deniz Üssü Liman sahasında taarruz eğitimi yapan ve içinde SAT komandolarının da bulunduğu Sikorsky alçak uçuşa geçtiği sırada denize düştü. Kazada 5 SAT komandosu şehit olurken, 9'u yarandı.



14 Eylül 1997: Van'ın Gevaş ilçesinde görev uçuşu yaparken yüksek gerilim hattına çarpan Sikorsky S-70 düştü. Kazada 10 asker şehit oldu.



27 Kasım 1998: Hakkari'de operasyonlara takviye tim taşıyan S-70 pilotu vurulunca Irak sınırı yakınlarında düştü ve 16 asker şehit oldu.



19 Şubat 2004: Bingöl'ün Yedisu ilçesi Kabayel Karakolundaki 2 hasta askeri alan S-70 düştü, kazada 5 asker şehit oldu.



15 Ekim 2008: Hakkari'nin Kavaklı bölgesindeki operasyonda teröristlerin peşine düşen askerleri taşıyan helikopter kırıma uğradı. 1 asker şehit olurken, 15 asker yaralandı.



10 Haziran 2010: Görevli geldiği Giresun'dan Ankara'ya dönüş için Jandarma Bölge Komutanlığından havalanan S-70 Sikorsky tipi helikopter, Tokat'ın merkeze bağlı Şehitler köyü yakınlarındaki 1500 rakımlı Topçam Dağı'na geldiğinde yoğun siste irtifa kaybederek yere çakıldı. 3 asker şehit oldu.



2012 yılında üst üste 5 Sikorsky S-70 kaza yapt"



16 Mart 2012: Türk askerlerini taşıyan S-70, Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Bagrami bölgesinde bir evin üzerine düştü. Kazada helikopterde bulunan 12 Türk askeri şehit oldu.



3 Temmuz 2012: Hakkari Yüksekova'dan kalkan Jandarma Genel Komutanlığına ait S-70 helikopteri, teknik bir arızadan dolayı düştü. 4 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı.



22 Temmuz 2012: Jandarma Genel Komutanlığına ait S-70 Sikorsky tipi bir helikopterin Dağlıca'nın 12. kilometresi kuzeydoğusunda inişe geçtiği sırada düşmesi sonucunda 5 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı



11 Ekim 2012: Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yine bir S-70 Sikorsky tipi helikopter, kalktıktan kısa bir süre sonra kuyruğu tellere çarpınca düştü. 1 asker şehit olurken, 7'si yaralı kurtuldu.



10 Kasım 2012: Siirt'in Pervari ilçesi Doğanca beldesi Hasan Tepe mevkiinde Jandarma Özel Harekat timini taşıyan S-70, sisten kaynaklanan olumsuz hava şartları nedeniyle kayaya çarparak düştü. 17 asker şehit oldu.



2013-2017 arasında 5 kazada 27 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı



17 Aralık 2013: Ankara'da Türk Silahlı Kuvvetlerine ait S-70 tipi helikopter test uçuşu esnasında teknik bir arıza sebebi ile düştü. Kazada pilotlar dahil 4 asker şehit oldu.



13 Ekim 2014: Sikorsky tipi helikopter Kocaeli Cengiz Topel Askeri Havaalanı'ndan kalkışından 7 dakika sonra Kartepe Balaban köyü bölgesinde düştü, 4 asker şehit oldu.



5 Temmuz 2016: Jandarma Genel Komutanlığına ait S-70, Giresun'da bayramlaşma için taşıdığı askeri heyetle birlikte Alucra ilçesindeki Tohumluk Yaylası'na düştü. Kaza düşük görüş şartlarında meydana gelirken, helikopterde bulunan 15 kişiden 7'si şehit oldu.



18 Nisan 2017: Tunceli'de düşen S-70 tipi helikopterde biri hakim olmak üzere 12 kişi de şehit oldu. - GİRESUN