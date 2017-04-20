Sıkmayanın Kafasına Sıkarım"

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 4. Kolordu Komutanlığı ve Mamak 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı birliklerde yaşananlara ilişkin iddianamede, Ankara Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nü ele gec¸irmekle go¨revlendirilen eski yarbay Ejder Yıldırım'ın, askerlere "Herkes sıkacak, sıkmayanın kafasına ben sıkarım" diyerek emir verdiği belirtildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki olaylara ilişkin 268 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ne gerc¸ekles¸tirilen saldırının planlanması ve icrasındaki önemli rol üstlenen, Akko¨pru¨ ve Ankara Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ bo¨lgelerini kontrol altına alıp ele gec¸irmekle go¨revlendirilen eski yarbay Ejder Yıldırım ile diğer şüphelilerin ifadeleri arasındaki çelişkiler dikkati çekti.



İddianameye göre, ifadesinde Tugˆgeneral Ali Kalyoncu'nun kendisini arayarak, Genelkurmaya bir ay kadar o¨nce tayini c¸ıkmasına ragˆmen yeniden 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlıgˆına eski birligˆine tabur komutanı olarak go¨revlendirildigˆini ve taburunu hazırlamasını istedigˆini belirten Yıldırım, saat 23.00 civarında darbe oldugˆunu anladıgˆını iddia etti. Yıldırım, Kalyoncu tarafından kendisine Emniyet Müdürlüğünü kontrol altına alması emri verildiğini, aksi halde Sıkıyo¨netim Mahkemesinde yargılanacağının söylendiğini aktardı.



Hic¸bir zaman polise veya sivile ates¸ etmeleri yo¨nu¨nde askerlere talimat vermedigˆini, kendisinin de piyade tu¨fegˆi ile sadece havaya ates¸ ettigˆini ileri süren Yıldırım, hic¸bir askerine "Neden gelmiyorsun, neden ates¸ etmiyorsun?" demedigˆini ileri sürdü.



İstemeyerek de olsa verilen emre uyduğunu ileri süren Yıldırım, cezaevinde alınan ifadesinde ise ates¸ emrini tabur komutanı olarak kendisinin verdigˆini, emri verirken de canlıya zarar verilmeyecek s¸ekilde, o¨z savunma emri verdigˆini savundu. Yıldırım, aleyhinde beyanda bulunan digˆer s¸ahısların bu beyanlarını kabul etmedigˆini de kaydetti.



Uçaksavarlarla ateş açıldı



S¸u¨phelilerden uzman çavuş Mehmet Nahırcıogˆlu ifadesinde Yıldırım'ın emriyle taburda alarm verildigˆini ve mu¨himmat dagˆıtıldığını belirtti. Nahırcıogˆlu, Yıldırım'ın emriyle emniyetin önündeki TOMA'lara uçaksavarlarla ateş edildiğini ifade etti.



Bir diğer şüpheli eski uzman çavuş Savas¸ Kurnaz da Ankara Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ binasının o¨nu¨ne gittiklerinde Yıldırım'ın herkese ates¸ emri verdigˆini anlattı.



S¸u¨phelilerden uzman çavuş Caner Kaynar, bulundukları zırhlı araca gelen Yıldırım'ın TOMA'lara uçaksavarlarla ateş edilmesini emrettiğini kaydetti. Kaynar, arac¸tan indikten sonra emniyet binasına Yıldırım'ın ateş ettiğini gördüğünü ve kendilerine de ateş edilmesi emrini verdiğini aktardı.



Devrim Soylu da Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ yerles¸kesine dogˆru hareket ettiklerini, vatandas¸ın ve polisin "yapmayın" uyarılarına ragˆmen Ejder Yıldırım'ın ates¸ emri verdigˆini dile getirdi. S¸u¨phelilerden Bahattin Aktas¸ ise Ejder Yıldırım'ın bir polis memurunun dizine ates¸ ettigˆini go¨rdu¨gˆu¨nu¨ belirtti.



"Elinde Tu¨rk bayragˆı olan bir kadına ates¸ etti"



S¸u¨phelilerden er Ferhat Sak ise bulunduğu zırhlı araca gelen Yıldırım'ın telefonda "Komutanım ates¸ emri veriyorum" dedikten sonra "Herkes sıkacak, sıkmayanın kafasına ben sıkarım." dedigˆini ifade etti.



Yıldırım'ın Emniyet Müdürlüğünün nizamiyesindeki polise "Buranın kontrolu¨ bizde, bırakın silahlarınızı" dedigˆini aktaran Sak, polislerin itirazı üzerine zırhlı araca dönen Yıldırım'ın bir polis memuruna ve elinde Tu¨rk bayragˆı olan bir kadına ates¸ ettigˆini kaydetti.