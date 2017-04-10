Sikkelerin Işığında Anadolu" Fotoğraf Sergisi Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığının desteğiyle hazırlanan, fotoğrafçı Zeynep Orhon Targaç'ın "Sikkelerin Işığında Anadolu" sergisi açıldı.



Fotoğraf tarihi araştırmacısı ve fotoğrafçı Targaç, Milli Kütüphane Sergi Salonu'ndaki açılışta AA muhabirine sergiyle ilgili bilgi verdi.



Serginin, eşi İskender Targaç'ın İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü koleksiyonuna kayıtlı "Anadolu Baskılı Sikkeler" isimli koleksiyonundan çektiği fotoğraflardan oluştuğunu söyleyen Targaç, fotoğraflarla tarihi yansıtan sikkeleri gün yüzüne çıkarmak istediğini belirtti.



Fotoğraflardaki sikkelerin hepsinin gerçek olduğunu ifade eden Targaç, "Anadolu Baskılı Sikkeler" isimli koleksiyon hakkında şu bilgileri verdi:



"Eşim İskender Targaç'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü koleksiyonuna kayıtlı sikkelerinden oluşuyor. Anadolumuzdan yıllar öncesine, antik zamanlardan beri geçen kültürler, medeniyetler bu sikkelerde belgeleniyor. Bu sikkelerin değeri ise üzerinde bulunan semboller, yazılar ve tarihlerdir çünkü sikkeler Grek, Roma, Bizans, Helenizm ve bizim beylik dönemlerimizden Aydınoğlu, Candaroğlu gibi pek çok beyliklere, Osmanlı dönemlerine aittir. Son olarak da Cumhuriyet altınıyla bu sergiyi tamamladım."



Sikke fotoğraflarının yer aldığı ilk sergiyi 2003'te İstanbul'da açtığını söyleyen Targaç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu şehir olan Ankara'da sergi açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Türkiye'nin çeşitli kentlerinde serginin sanatseverlerle buluştuğunu belirten Targaç, "Eğer o şehre ait bir sikke varsa eşimden rica ediyor ve onun fotoğrafını çekiyorum. Gittiğim şehirlerde de o fotoğrafı sergiye dahil ederek çalışmalarımı sergiliyorum." ifadelerini kullandı.



Ziyaretçiler için hazırlanan ve sergi salonunun girişinde gösterilen kısa görüntüde, İstanbul'daki ilk sergisi ve sikke koleksiyonuyla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığını anlatan Targaç, "Sikkeleri elimize aldığımız zaman hiçbir şey ifade etmiyor belki ama ben kapkara toprak altından çıkmış sikkeleri gözler önüne sermek istedim ve o amaçla yola çıktım. Bu yolculukta bana destek olanlara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



"Sikkelerin Işığında Anadolu" sergisi 16 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.