Sıkıyönetim Direktifini Okuması 2 Dakika Sürmüş

EDİRNE'de 15 Temmuz darbe girişimine yönelik 22 askere yönelik iddianamede ordudan ihraç edilen 54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı'nın gelen 'sıkıyönetim direktifini' 2 dakika içerisinde okuyup odasından ayrıldığı bilgisine yer verildi. Cumhuriyet Savcısı Eşref Çağdaş Bal, iddianamede Arı'nın hayatında ilk kez gördüğü belgeyi incelemesinin yaklaşık 2 dakika sürmesini 'dikkat çekici' olarak nitelendirdi.



Edirne'de darbe girişimi gecesinde yaşananlara ilişkin, aralarında ordudan ihraç edilen 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı'nın da bulunduğu 8'i tutuklu 22 şüpheli asker için hazırlanan iddianame, Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Edirne Cumhuriyet Savcısı Eşref Çağdaş Bal'ın hazırladığı 229 sayfalık iddianamenin Tugay Komutanlığı'ndaki güvenlik kamerası çözümleri ilginç bir detayı ortaya çıkardı. İddianameye göre 15 Temmuz akşamı saat 22.44'de karargaha 'sıkıyönetim direktifi' gelirken, Tugay Komutanı Hidayet Arı'nın direktifleri okuması sadece 2 dakika sürdü. Savcı Bal, güvenlik kamerası çözümlerinin bulunduğu bölümde şu bilgilere yer verdi:



"22.45.28'de Ekrem Tekinaslan'ın elinde evraklar ile birlikte makam odası önünde görüldüğü, 22.15'te düzenlenen sözde "sıkıyönetim direktifi" 22.44'de Tugay Karargahınca alınmıştır, şüpheli Ekrem Tekinarslan'ın elindeki evrakların bu belge olduğu anlaşılmaktadır. 22.47.55'de Hidayet Arı ve Ekrem Tekinaslan'ın ellerinde evraklar ile makamdan çıkış yaptığı, normal şartlarda hayatında ilk kez 'sıkıyönetim direktifi" ile karşılaşan bir tugay komutanı ve kurmay başkanının söz konusu belgeyi incelemesinin yaklaşık iki dakika sürmesi dikkat çekicidir."



TELEFONLARIN FİŞLERİNİ ÇEKMİŞ



İddianamede tanık ifadelerine yer verilen ve Tugay Karargahı'nda haberci olarak görev yapan Fırat Bayındır, ordudan ihraç edilen 54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı'nın makamında bulunan ahizeli cep telefonlarının fişlerini darbe girişiminden 2 gün önce çıkardığını söyledi. Darbe girişimi gecesi sabaha karşıda telefon fişlerini halen çekili durumda olduğunu anlatan Bayındır, "Ben Nisan ayının 25'inden bu yana Tugay Karargah Bölüğü Komutanlık Kısmında haberci olarak vatani görevini yapıyorum. Hatırladığım kadarı ile darbe gününden 2 gün kadar önce Hidayet Arı'nın makam odasındaki 2 adet ahizeli cep telefonunun fişlerinin çıkarıldığını fark etmiştim. Bu durumu garipsediğim için aklımda kalmıştı. Tugay Komutanı mesaiden çıktıktan sonra biz odasını temizleriz. Bahsettiğim gün de odayı temizlemek için girdiğimizde fişlerin çekili olduğunu farkettim. Ayrıca 15 Temmuz günü de aynı şekilde telefonun fişlerinin çıkık olduğunu, gece saat 05: 00-06: 00 sıralarında fark ettim. Kendisi ifade vermek için makamdan ayrılınca ben boşları almak için odaya girdiğimde bu şekilde olduğunu görmüştüm. Ayrıca darbe gününden bir veya iki gün önce normal şartlarda bir yere ziyarete gidecek iken bize haber vermesine ve genelde tüm ziyaretlerinin programlı olmasına rağmen Arif Uzman ve Dursun Namlı ile beraber ani bir şekilde bir yere gittikleri dikkatimi çekmişti. O günün akşamı Dursun Namlı ile sohbet ettiğimizde bize 65. Mekanizeye gittiklerini söylemişti. Ancak ne yaptıkları hakkında bilgim yoktur" dedi.



3'ER KEZ ÖMÜR BOYU HAPİS TALEBİ



Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede ordudan ihraç edilen Tuğgeneral Hidayet Arı'nın da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 22 asker için 'Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Yasama Organını ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, silahlı terör örgütü üyesi olmak, bazı sanıklar hakkında da 'örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. İddianamede sanıklar için örgüt üyeliğinden 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve verilecek cezaların yarı oranında da arttırılması talep edildi.



- Edirne