Şike ve Odatv Davasının Eski Hakimi Ekinci'nin Yakalanması

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranırken Yalova'da yakalanan Şike ve Odatv davasının eski hakimi Mehmet Ekinci, yeniden Bakırköy Adalet Sarayına getirildi.



İstanbul merkezli soruşturma çerçevesinde, Yalova'da saklandığı evde yakalanan ve dün Bakırköy Adalet Sarayına götürülen Ekinci, geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğünün nezaretinde geçirdi.



Bakırköy Adalet Sarayına bugün yeniden getirilen Ekinci, adliyeye girişinde, "Memleketimiz büyük saldırı altında. İnşallah doğrular bulunur. Ben kendimi devletine adamış bir insanım. Hainlerle işim olmaz. Er geç ortaya çıkar her şey. Merak etmeyin." dedi.



Eski hakim Ekinci'nin Yargıtay 16. Ceza Dairesine SEGBİS ile bağlanarak hakkındaki dosya kapsamında ifade vereceği öğrenildi.



Olayın geçmişi



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas yaptığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, o dönemde görev yapan 54 hakim ve savcı, "siyasal ve askeri casusluk", "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, kurulan örgüte üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "gizli kalması gereken bilgileri açıklama", "suç uydurma", "özel hayatın gizliliğini ihlal etme", "hukuka aykırı olarak elde edilen verileri kaydetme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından ayrı ayrı birer kez ağırlaştırılmış müebbet, birer kez müebbet hapisle 31 yıl 2 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapis cezalarına çarptırılmaları istendi.



Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesince, son soruşturmanın açılmasına karar verilerek dosya, 54 şüpheli 1. sınıf savcı ve hakim oldukları için Yargıtaya gönderilmişti. Sanıklar, Yargıtay 16. Ceza Dairesince yargılanıyor.