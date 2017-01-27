Şike ve Odatv Davasının Eski Hakimi Ekinci, Bakırköy Adalet Sarayına Getirildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranırken Yalova'da yakalanan Şike ve Odatv davasının eski hakimi Mehmet Ekinci, Bakırköy Adalet Sarayına getirildi.



İstanbul merkezli soruşturma çerçevesinde, Yalova'da saklandığı evde yakalanan Ekinci, İstanbul'a gönderilmişti.



İstanbul'a getirilen eski hakim Ekinci, Bakırköy Adalet Sarayına götürüldü.