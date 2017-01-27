Şike ve Odatv Davasının Eski Hakimi Ekinci, Yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan Şike ve Odatv davasının eski hakimi Mehmet Ekinci, Yalova'da yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süredir yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde, Ekinci'nin kentte bir evde kaldığını belirledi.



Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda Ekinci, gözaltına alındı.



Evde yapılan aramada, Ekinci'nin kullandığı bilgisayar ve bazı belgelere el konuldu.