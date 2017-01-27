Şike Davası' Hakimi Mehmet Ekinci, Yalova'da Yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 'Futbolda şike' ve 'Odatv' davalarının eski hakimi Mehmet Ekinci, Yalova'da gizlendiği evde yakalandı.



Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde görülen FETÖ/PDY ile bağlantılı Selam Tevhid kumpası davası kapsamında firari olarak aranan Mehmet Ekinci, Yalova polisinin düzenlediği operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.



Ekinci, 'futbolda şike' ve 'Odatv' davalarının görüldüğü mahkemenin eski başkanıydı. - Yalova