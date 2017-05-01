Siirt ve Elazığ'da 1 Mayıs Kutlamaları
Batman, Siirt ve Elazığ'da 1 Mayıs kutlamalarıBATMAN, Siirt ve Elazığ'da bugün kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, coşkulu gösterilere sahne oldu.
Batman, Siirt ve Elazığ'da 1 Mayıs kutlamaları
BATMAN, Siirt ve Elazığ'da bugün kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, coşkulu gösterilere sahne oldu. Olaysız geçen kutlamalara katılan gruplar, etkinlik sonrasında sessiz bir şekilde dağıldı.
Siirt Belediye İş Sendikası önünde toplanan işçiler kutlama yapmadan, yapılan basın açıklamasından sonra dağıldı. Belediye İş Sendikası önünde toplanan işçiler adına konuşan Belediye Belediye İş Sendikası Başkanı Halit Akınay, insanca yaşamak istediklerini belirterek, taşeron ve güvencisiz, kuralsız çalışmaya karşı olduklarını söyledi. Yapılan açıklamanın arıdan grup, olaysız bir şekilde dağılırken, kent merkezindeki sivil toplum kuruşları da 1 Mayıs için herhangi bir kutlama yapmadı.
Elazığ'ın Hozat garajında toplanan KESK'e bağlı sendikalar, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla 1 Mayıs kutlamaları gerçekleştirildi. Hozat Garajı'ndaki 1 Mayıs kutlamalarına CHP, BDP, EMEP, KESK'e bağlı sendikalar katıldı. Polisin sıkı güvenlik önlemleri arasında gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamalarında KESK dönem sözcüsü Kenan Korkamaz, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Yapılan konuşmaların ardından kutlamalara katılan yaklaşık 150-200 kişilik gurup sesizce dağıldı.
Batman'da 1 Mayıs kutlamaları olaysız geçerken, sanatçıların müzik ritmine alana gelenler halay çekerek eşlik etti. 16 Mayıs şehir stadı bitişiğindeki alanda yapılan kutlamalara HDP Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Batman Milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Saadet Becerikli, Mehmet Ali Aslan, Petrol İş Genel Merkez yöneticisi Mustafa Tekik ve tertip komisyonu temsilcileri katıldı. Kutlamalar yerel sanatçı Şerzad'ın sahneye çıkmasıyla başladı. Daha sonra Kürt sanatçı Rojda, sahneye çıktı. Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın konuşması ardından Özgün müzik sanatçısı Servet Kocakaya konseri ile etkinlik sona erdi.
HDP Muş Milletvekili ve Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, alanda yaptığı konuşmada, işsizliğin had safhada olduğunu belirterek, "1 Mayıs maalesef AKP'nin sayesinde işçinin emekçinin değil, işsizin bayramı haline getirildi. Çünkü 1976'dan beri en yüksek işsizlik oranına 2016-2017 ulaştı. Yani son 41 yılın en büyük işsizlik sorunuyla karşı karşıyayız. Bunlar hep istikrar için bize oy verin dediler, Koalisyonların olduğu dönemi kötülediler, bakın Türkiye'de 80 darbesinden sonra işsizlik oranı koalisyon dönemlerinde ortala yüzde 8 civarındaydı. AKP döneminde yüzde 10 oranındaydı, bugün ise işsizlik yüzde 13'e ulaşmıştır. Toplumda her 5 kişiden biri işsiz, toplumu artık işsizler oluşturuyor. İnsanlar çalışmak istiyor, rızıklarını alın teriyle kazanmak istiyorlar ama AKP 15 yıllık iktidarı döneminde 4 milyon resmi rakamlara göre işsiz, gerçek rakamlarda ise 7 milyon civarında olduğu bir gerçektir" dedi.