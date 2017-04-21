Siirt Valisi Tutulmaz Açıklaması

Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, "Normalde bir subaya 'Sen bu dönemde darbe yapacaksın' denirse kabul etmez ama 'Abi öyle diyorsa' ya da şarlatan hocaları 'Öyle diyorsa bu olur' mantığına girdiler." dedi.



Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından Siirt Emine Erdoğan Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen, "Darbeler Anatomisi" adlı panelde konuşan Vali Tutulmaz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından darbecilerin ummadıkları bir dirençle karşılaştığını söyledi.



Darbelerin iç yönünün olduğu gibi dış yönünün de bulunduğunu ifade eden Tutulmaz, Türkiye'deki darbelere bakıldığında bunların dış yönlü olduğunu belirtti.



Son darbe girişiminin farklı olduğunu aktaran Tutulmaz, "Darbe girişimi çok hazırlıksız geldi. Çünkü böyle bir şey beklenmiyordu. Türkiye'nin demokratik bilinçlenmesinin geldiği noktada, sivil toplumların bu kadar gelişmiş olduğu bir toplumda darbenin olabileceğine çok meydan verilmiyordu." dedi.



"FETÖ'ye bağlı kişiler aklını kiraya veren kişiler." diyen Tutulmaz, şunları kaydetti:



"FETÖ gibi yapılanmalarda kendi fikri olan insanlar değildir. 'Abi' yapısı bunun çok güze bir örneğidir. Oy verilecekse abiye sorulur, çocuğunun adı verilecekse abiye sorulur, ev alacaksa abiye sorulur, konuşacağı arkadaş abiye sorulur. Normalde bir subaya 'Sen bu dönemde darbe yapacaksın' denirse kabul etmez ama 'Abi öyle diyorsa' ya da şarlatan hocaları 'Öyle diyorsa bu olur' mantığına girdiler. Yine hesap edemedikleri dönem o eski dönem değildi. Sivil toplum kuruluşlarının gelişme aşamasında olduğu, insanların daha bilinçlendiği bir döneme denk geldi ve ummadıkları şekilde bir dirençle karşılaştılar. Bunda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinin çok büyük bir önemi vardı. Kararlı bir şekilde bu millet bu darbe girişimini bu şekilde atlattı."



"Çok acımasızca insanların üzerine silahlar sıkıldı ve çok kanlı bir darbe teşebbüsü oldu. Darbe girişiminde bulunan grup, içinden çıktığı gruba darbe yapmak istedi." ifadelerini kullanan Tutulmaz, şöyle devam etti:



"Bu millet ferasetiyle, cesaretiyle, gayretiyle, fedakarlığıyla bunu yenmesini bildi. İnşallah bu ülke bu tür girişimlerle bir daha karşı karşıya kalmaz. Ancak bu konuda bilinçli olmamız gerekiyor. Bizim uyanık olmamız gerekiyor. Bunun gereğini de hep birlikte yapmamız gerekiyor. Sadece sözde kalmamalı, davranışlarımızla ve tavırlarımızla her yönüyle bu konuda çaba harcanmalı."



Siirt Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenci ve davetlilerin izlediği panel, soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.