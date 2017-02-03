Siirt Valisi Tutulmaz'a ve Belediye Başkan Vekili Taşkın'a Aa 2016 Yıllığı

Anadolu Ajansı (AA) Siirt Büro Sorumlusu Zekeriya Güneş, Vali Mustafa Tutulmaz ile İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediye Başkan Vekilliğine atanan Ceyhun Dilşad Taşkın'a AA 2016 Yıllığını hediye etti.



Güneş, kendisini makamında kabul eden Vali Tutulmaz'a, AA'nın 2016'daki haber ve fotoğraf arşivinden hazırladığı yıllığı sundu.





Bir süre yıllığı inceleyen Tutulmaz, Anadolu Ajansı muhabirlerinin 2016 yılı içerisinde Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelere ilişkin çektiği fotoğraf ve haberlerinin yer aldığı AA'nın "Yıllık 2016" eserinin kütüphane raflarında yerini alarak tarihe ışık tutacağını söyledi.



Anadolu Ajansını yakından takip ettiklerini belirten Tutulmaz, AA sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önde gelen ajanslarından biri olarak da adını duyurduğunu ifade etti.



Belediye Başkan Vekili Taşkın ise AA'nın başarılı çalışmalarını takip ettiğini, yıllıkta da tarihi belge niteliğinde fotoğraf ve haberlerin yer aldığını dile getirdi.