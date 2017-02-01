Siirt Valisi, Bir Yılı Değerlendirdi

Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.



Polis evinde gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Tutulmaz, 2016 yılının genel bir değerlendirmesini yaptı.



Tutulmaz, 2016 yılında, birlik ve bütünlüğümüze, milli iradeye karşı 15 Temmuz gecesi yapılan hain darbe girişimi ile birlikte, küresel güçlerin ekonomik saldırılarının başladığını ifade etti.



Vali Tutulmaz, şunları kaydetti:



"Ayrıca içinde bulunduğumuz coğrafyanın ve bölgenin uzun yıllardan beri devam eden terör belasına karşı etkin mücadele yöntemleri, terörün giderek etkisizleştirildiğini hep birlikte gördük. Her türlü terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Bu dönemde valilik olarak kamu yatırımlarında hiçbir taviz vermeden hızlı ve gayretli bir şekilde yatırımlarımıza devam ettik."



Geçen yıl tamamlanan yatırımlar ile proje aşamasında veya yer teslimi yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Tutulmaz, il genelinde eğitimden sağlığa, tarımdan hayvancılığa, enerjiden ulaşıma, kültürden turizme kadar pek çok alanda 103 projenin tamamlanarak hizmete sunulduğunu, bu projelere toplam 309 milyon 226 bin 500 lira harcandığını kaydetti.



Tutulmaz, şeffaflık ve açıklık ilkelerini esas alan bir yönetim anlayışı ile kamu hizmeti sunduklarını belirterek, "Önceliklerimizi iyi belirleyerek halktan ve kamuoyundan gelen talepleri de dikkate alarak, kaynaklarımızı etkin, verimli kullanmaya özelikle özen gösteriyoruz. 2017 yılında Siirt'i daha yaşanır bir kent haline getirmek için inancımızı ve umudumuzu tazeleyerek, daha çok çalışacağız."



Toplantıya, Siirt Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın, Vali Yardımcıları Bünyamin Kuş ve Yunus Koç, İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.