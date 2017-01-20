Siirt Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Siirt İl Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 kilo 530 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.



Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "19 Ocak 2017 günü Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar ve alınan duyumlar neticesinde Baykan İlçesi Tütanocak köyünde ikamet eden A.A. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu haberi alınması üzerine aynı gün adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, şahsın ev ve eklentilerinde narkotik köpekleri Etki ve Depar'ın da katılımı ile arama yapıldı. Arama neticesinde 5 kilo 530 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmişti" denildi.



Öt yandan olayla ilgili şüpheli A.A. isimli şahıs da gözaltına alındı. - SİİRT