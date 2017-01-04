Siirt Ürünleri Avustralya'da Tanıtıldı

Siirt 56 Ürününü Araştırma Geliştirme Tanıtım ve Rehberlik Derneği Başkanı Vehip Emrah, daha önce menengiç kahvesinin tanıtıldığı Avustralya'da şimdide bir yemek yarışmasında perde pilavın tanıtıldığını söyledi.



Geçen yıl kendileri vasıtasıyla temin edilen Siirt'e özgü menengiç kahvesinin Avustralya'da bir üniversitede açılan fuarda Türk uyruklu bir öğrenci tarafından tanıtıldığını belirten Emrah, "Bizzat derneğimizi arayarak bizden fuarda tanıtmak için Siirt ürünü olan menengiç kahvesi talep edilmişti. Biz de taleplerini karşılayarak kendilerine menengiç kahvesi gönderdik. Geçen hafta yine Avustralya'da Türk uyruklu bir esnafın, düzenlenen bir yemek fuarına katılarak Türkiye'nin birçok illerine ait lezzetleri tanıttı. Aynı zamanda ilimize özgü perde pilav yemeğinin de tanıtıldığı fuar ilgi gördü. Her geçen gün menengiç kahvesi başta olmak üzere Siirt fıstığı, Pervari balı, Şirvan zivzik narı gibi, marka haline gelen Siirt ürünler sınırlarını aşarak fuarlarda tanıtılıyor. Hele hele il dışından ziyade Avustralya gibi ülkede tanıtılıyor olması ilimiz açısından önemli bir tanıtım olarak görüyoruz" dedi. - SİİRT