Siirt Tso Başkanı Kuzu, "Coğrafi İşaretleri İçin Çalışmaları Sürdüreceğiz"

Siirt, Ankara Ticaret Odası'nın düzenlediği 'Coğrafi İşaretler Zirvesi'nde başarıyla temsil edildi.



Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Güven Kuzu, günümüz dünyasında ürünlerde coğrafi işaretlerin büyük bir önem kazandığını belirterek, bu zirveden Siirt ekonomisi yararına sonuçlar alınacağına inandığını söyledi. Coğrafi işaretli ürünlerin pazarlama sorunu yaşamadığını belirten Kuzu, oda olarak Siirt'e özgü ürünlerin coğrafi işaret almaları için girişimlerini sürdüreceklerini açıkladı. Kuzu, "Günümüzde ABD, Avrupa ve gelişmiş ülkelerde coğrafi ürünler pazarının 200 milyar doları aşmış durumda. Bizde bu durumu göz önünde bulundurarak Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) düzenlediği bu zirveye katıldık. Bizim bu pazardan çok rahat bir şekilde pay alabilecek birçok ürünümüz bulunmaktadır. Perde pilav, büryan, fıstık, bal ve battaniye için bu coğrafi işaretleri almış durumdayız. Ancak coğrafi ürün işareti alabilecek daha birçok ürünümüz bulunmaktadır. Önümüzdeki günlerde bunların coğrafi işaret işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için girişimlerde bulunacağız" dedi.



Ankara Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve iki gün süren zirvede konu ile ilgili birçok toplantı düzenledi ve ürünler sergilendi. Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, zirve kapsamında düzenlenen toplantılarda Siirt ürünleri hakkında bilgi verdi. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran Siirt standını ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldı. Siirt ürünlerini çok beğenen Hisarcıklıoğlu ve Baran bunların tanıtımı konusunda yapılacak çalışmaların desteklenmesi gerektiğini ifade etti.



Zirvede Siirt standını ziyaret eden ziyaretçilere Siirt ürünleri ikramı yapıldı. Ayrıca ziyaretçilere hediye fıstık ve bal dağıtımı yapıldı. - SİİRT