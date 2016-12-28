Siirt'ten Haleplilere Yardım Kampanyası

Siirt Müftüsü Faruk Arvas, "Halep'te insanlık ölmesin" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında, kentte yardımların devam ettiğini bildirdi.





Arvas, Güres Caddesi'nde bulunan yardım toplama merkezinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi Siirt'te de "Halep'te insanlık ölmesin" temalı bir kampanya başlattıklarını ifade etti.



İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Siirt Şubesi ve ilçe müftülükleriyle birlikte başlatılan kampanyanın 31 Aralık tarihine kadar devam edeceğini belirten Arvas, "Özellikle kamuoyundan talebimiz, gıda malzemeleri, kullanılmamış giyim, her türlü mutfak, temizlik malzemeleri, çadır, battaniye olmak üzere her türlü ayni yardımı talep ediyoruz." dedi.



İlçelerden toplanan yardımlarla birlikte merkezden yardım konvoyu çıkarılacağını aktaran Arvas, şöyle konuştu:





"İlçelerden gelen yardımları ilimizdeki yardımlarla birleştirip tırlara yüklemek suretiyle ocak ayının ilk haftasında Halep'te sıkıntı çeken, bir lokma ekmeğe, bir yudum suya muhtaç olan ve kardeşlerinden ciddi destek bekleyen kardeşlerimize evliya ulema şehri Siirt'ten bir yardım eli uzatacağız. Yardımlarımızı, İl Müftülüğümüzde, Güres Caddesi'nde ve yatılı Kur'an kursumuzda kabul etmekteyiz. Vatandaşlarımızın duyarlı yardımları bizi mutlu etmekte, devamını dilemekteyiz. 31 Aralık'a kadar gelen bütün yardımları kabul ediyoruz. Yardımları tırlara yükleyip Halep'e ulaştıracağız. Türkiye'de bütün illerimiz duyarlı ama evliya ulema diyarı olan Siirt'ten daha duyarlı olmasını diliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."





Diyanet İşleri Başkanlığınca Halepliler için açılan hesaba yardımların yatırıldığını dile getiren Arvas, yardımda bulunmak isteyenlerin Güres Caddesi'ndeki toplama merkezine gelerek yardım yapabileceğini kaydetti.