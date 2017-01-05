Siirt'ten Halep'e İnsanı Yardım Tırları Gönderildi

Siirt İl Müftülüğü ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen kampanya kapsamında toplanan yardım malzemelerini taşıyan 9 tır Suriye'ye gönderildi.



Siirt merkez ve ilçelerinde düzenlenen kampanya ile temin edilen gıda, battaniye ve kışlık giysilerin yüklendiği tırları uğurlamak amacıyla Kooperatif Mahallesi'ndeki Yardım Toplama Merkezi önünde tören düzenlendi. Vali Yardımcısı Bünyamin Kuş ve diğer il yetkililerinin katılımıyla düzenlenen tören, Kur'an'ı Kerim okunmasıyla başladı.



Vali Yardımcısı Kuş, Türkiye'nin mazlumlara şefkat eli uzatan bir ülke olduğunu belirterek, toplanan yardımların mazlum Suriye halkına gönderileceğini söyledi.



Hayırseverlikte yarışan farklı kurumların bir araya gelerek ortak bir çatı altında Suriyelilere yardım kampanyası düzenlendiğini belirten Kuş, "Gerek dinimizde olsun gerek Türk toplumunun yapısında olsun hayırseverlik ve yardımlaşma önemli bir yer tutmaktadır. Bugün bunun bir örneğini yaşıyoruz, bugün Suriyeliler zor şartlar altında hayatlarını idame ettiriyor. Oradaki insanlara bir nebzede katkıda bulunmak için bir araya geldik. Emeği geçenleri kutluyorum" dedi.



Siirt İl Müftüsü Faruk Arvas ise bin 546 adet gıda kolisi, 664 adet battaniye, 28 bin 710 adet giyim, 200 adet 50 kilogramlık un, 131 adet 18 litre sıvı yağ ve 76 adet halıdan oluşan 9 tır yardım toplandığını söyledi.



Tırlari konuşmaların ardından okunan dualarla Suriye'ye uğurlandı. - SİİRT