Siirt'ten Cerablus'a Yardım Kampanyası

Siirt'te, öğrenci ve öğretmenlerin Cerablus'a yardım amacıyla başlattıkları kampanyada 50 bin lira toplandı.



Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Fuat Suay ile düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, savaştan kaçan Suriyelilere sahip çıktığına işaret etti.



Türkiye'nin sadece komşularına değil en uzaktaki ülkelerde yaşayan mağdurlara dahi el uzattığını vurgulayan Tutulmaz, şöyle konuştu:



"Cerablus bölgesine Türkiye'den 50 bin kişi dönmüştür. Daha sonra El Bab ve diğer terör örgütünden arındırılmış bölgelere yine ülkemizde yaşayan Suriyelilerden dönüşler olacaktır. Bunların eğitimlerinin devam ettirilmesi açısından da Milli Eğitim Bakanlığı özellikle Cerablus bölgesi için bir yardım kampanyası başlattı. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz, Cerablus'ta eğitim alacak kardeşlerine harçlıklarıyla destek olmaya çalıştı. Emeği geçen öğretmenlere, müdürlerimize ve esas yardımda bulunan çocuklarımıza teşekkür ediyorum."



İl Milli Eğitim Müdürü Suay da Cerablus'ta terör örgütü DEAŞ mensuplarının okulları tahrip ettiğini belirterek, "Bakanlığımızın yardım toplanması konusunda talimatları oldu. Biz de nakdi yardım yapıyoruz. Ziraat Bankasında hesabımızda toplanan 50 bin 874 Türk lirasını Gaziantep Fırat Kalkanı Eğitim Yardımı hesabına aktardık." dedi.