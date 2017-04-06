Siirt'teki Terör Operasyonu

Siirt'in Gökçebağ beldesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

Siirt'teki Terör Operasyonu

Siirt'in Gökçebağ beldesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.


Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda Gökçebağ beldesinde PKK/KCK bölücü terör örgütünün deşifresi ve engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adli makamlara sevk edilen 11 kişi tutuklandı.

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