Siirt'te düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan aralarında DBP İl Başkanı Agit Kaysı'nın da yer aldığı 5 kişi tutuklandı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DBP İl Başkanı Kaysı'nın da bulunduğu 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.
Savcılıktaki ifadelerinden sonra tutuklanma talebiyle 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 5 zanlı, "Silahı terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne yardım ve yataklık ile terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.
Siirt'teki Terör Operasyonu
Siirt'te düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan aralarında DBP İl Başkanı Agit Kaysı'nın da yer aldığı 5 kişi tutuklandı.
Siirt'te düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan aralarında DBP İl Başkanı Agit Kaysı'nın da yer aldığı 5 kişi tutuklandı.
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